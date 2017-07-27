«Барселона» готова заплатить за Коутиньо около 100 миллионов евро
Источник: Sky Sport ItaliaКомментарии
«Барселона» продолжает работать над приобретением
полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо. Об этом сообщают британские СМИ.
Как информирует Sky Sports, в «Барселоне» уверены, что смогут подписать игрока. Они
не сомневаются, что «Ливерпуль» не откажется от их предложения, которое
составляет около 100 миллионов евро. Впрочем, также отмечается, что «Ливерпуль»
не хочет расставаться с игроком.
Напомним,
25-летний футболист перешел в английскую команду из «Интера» зимой 2013 года, с
тех пор Филиппе сыграл за «красных» в 181-м матче, забил 42 мяча и отдал 37
результативных передач.
Transfermarkt.de оценивает
стоимость бразильца в 45 миллионов евро.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически