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Сергей Шубенков: Меня восемь раз за сезон поднимали ни свет ни заря для тестирования

Источник:  RT на русскомКомментарии

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков рассказал, как в нынешнем сезоне проходил допинг-тестирования.

«Меня восемь раз за сезон поднимали ни свет ни заря для тестирования на различные препараты. Ещё один тест был после забега. Такие процессы в порядке вещей.

Мы же сами можем определять часы, когда нас должны поднимать на проверку. Например, это может быть не в шесть утра, а в десять. Атлет всё это прописывает самостоятельно. Однако просить взять анализы рано утром очень удобно. В пять-шесть утра ты определённо будешь спать. Не стану раскрывать всех подробностей, но в это время будешь готов к сдаче допинг-пробы на 100%. Не придётся ждать даже», — заявил Шубенков в интервью RT на русском.

Ранее сообщалось, что допинг-офицеры разбудили трёхкратного призёра Олимпийских игр по плаванию Юлию Ефимову в 05:40 для сдачи допинг-теста на чемпионате мира по водным видам спорта.

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