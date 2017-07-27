Сергей Шубенков: Меня восемь раз за сезон поднимали ни свет ни заря для тестирования

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков рассказал, как в нынешнем сезоне проходил допинг-тестирования.



«Меня восемь раз за сезон поднимали ни свет ни заря для тестирования на различные препараты. Ещё один тест был после забега. Такие процессы в порядке вещей.



Мы же сами можем определять часы, когда нас должны поднимать на проверку. Например, это может быть не в шесть утра, а в десять. Атлет всё это прописывает самостоятельно. Однако просить взять анализы рано утром очень удобно. В пять-шесть утра ты определённо будешь спать. Не стану раскрывать всех подробностей, но в это время будешь готов к сдаче допинг-пробы на 100%. Не придётся ждать даже», — заявил Шубенков в интервью RT на русском.



Ранее сообщалось, что допинг-офицеры разбудили трёхкратного призёра Олимпийских игр по плаванию Юлию Ефимову в 05:40 для сдачи допинг-теста на чемпионате мира по водным видам спорта.