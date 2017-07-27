Сергей Шубенков: На мировой рекорд сейчас я точно не готов
Источник: RT на русскомКомментарии
Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков рассказал о своей готовности к чемпионату мира по лёгкой атлетике, который пройдёт с 4 по 13 августа в Лондоне.
«На мировой рекорд сейчас я точно не готов. Он очень конский. (Смеётся.) Но вот на своём уровне нужно удержаться. Очень хочу прибавить, показать быстрые секунды и надеюсь, что этого времени будет достаточно для победы. Но опять же это спорт. Ничего не могу обещать. Рассчитывать могу только на своё отличное настроение, удачное выступление и хорошую физическую форму, которую мы и пытаемся набрать», — заявил Шубенков в интервью RT на русском.
Ранее спортсмен рассказал, как проходил допинг-тестирования в нынешнем сезоне.
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