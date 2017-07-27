«Зенит» - «Рубин». Некоторым болельщикам хозяев продали билеты на несуществующие места

Во время матча второго тура РФПЛ «Зенит» - «Рубин» (2:1) некоторые болельщики хозяев не сумели занять свои места, так как мест, указанных в билетах, в реальности на стадионе не оказалось.

«Фонтанка» сообщает, что им доподлинно известно двух десятках подобных случаев. При этом, судя по сообщениям в соцсетях, таких случаев было несколько сотен.

Как объяснили в «Зените», при подготовке к Кубку конфедераций часть сидений демонтировали для установки дополнительного оборудования. Коммерческий директор «Зенита» Дмитрий Манкин, что эта проблема уже устранена. В ходе матча болельщики с такими билетами были пересажены на свободные места. При этом в клубе затруднились ответить, вернут ли демонтированные сидения на место.