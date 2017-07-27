«Зенит» - «Рубин». Некоторым болельщикам хозяев продали билеты на несуществующие места
Источник: «Фонтанка»Комментарии
Во время матча второго тура РФПЛ «Зенит» - «Рубин» (2:1)
некоторые болельщики хозяев не сумели занять свои места, так как мест,
указанных в билетах, в реальности на стадионе не оказалось.
«Фонтанка» сообщает, что им доподлинно известно двух
десятках подобных случаев. При этом, судя по сообщениям в соцсетях,
таких случаев было несколько сотен.
Как объяснили в «Зените», при подготовке к Кубку конфедераций часть сидений демонтировали для установки дополнительного оборудования. Коммерческий директор «Зенита» Дмитрий Манкин, что эта проблема уже устранена. В ходе матча болельщики с такими билетами были пересажены на свободные места. При этом в клубе затруднились ответить, вернут ли демонтированные сидения на место.
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