«Лас-Пальмас» поборется с «Локомотивом» за Лестьенна
Источник: ASКомментарии
Интерес к полузащитнику «Рубина» Максиму Лестьенну проявляет
«Лас-Пальмас». Об этом сообщают испанские СМИ.
Как информирует AS, «Лас-Пальмас»
хочет приобрести игрока в летнее межсезонье. Ранее сообщалось, что им
интересуется «Локомотив».
В прошедшем сезоне 25-летний Максим Лестьенн провел 13
матчей в чемпионате России и забил три мяча при одной голевой передаче. В
нынешнем сезоне в его активе один матч и один гол.
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