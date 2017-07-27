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«Матч ТВ» объявил о старте конкурса комментаторов

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

На «Матч ТВ» начинается конкурс футбольных комментаторов. Об этом сообщает официальный сайт телеканала.

«Федеральный спортивный телеканал «Матч ТВ» проводит конкурс комментаторов среди телезрителей и футбольных болельщиков. Главным призом станет возможность подписать контракт с «Матч ТВ» в качестве профессионального комментатора.

Скачай видео с футбольного матча. Запиши свой комментарий, залей видео на сайт rutube.ru и и пришли ссылку на почту kommentator@matchtv.ru, указав в теме письма: Хочу на Матч! Также необходимо выложить кусок видео у себя в Instagram с хештэгом #ХочуНаМатч

Лучшие комментаторы будут отобраны редакцией телеканала в течение месяца. Список номинантов, приглашенных в Останкино, будет доступен на сайте телеканала и в социальных сетях после окончания отборочного тура.

Комментаторы Матч ТВ, профессиональные футболисты, представители футбольных клубов, спортивные журналисты создадут жюри и выберут лучшего комментатора страны. Победитель получит контракт с телеканалом! Торопись», - говорится в сообщении.

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