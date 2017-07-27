«Матч ТВ» объявил о старте конкурса комментаторов
На «Матч ТВ» начинается конкурс футбольных комментаторов. Об
этом сообщает официальный сайт телеканала.
«Федеральный спортивный телеканал «Матч ТВ» проводит конкурс
комментаторов среди телезрителей и футбольных болельщиков. Главным призом
станет возможность подписать контракт с «Матч ТВ» в качестве
профессионального комментатора.
Скачай
видео с футбольного матча. Запиши свой комментарий, залей видео
на сайт rutube.ru и и пришли ссылку на почту
kommentator@matchtv.ru, указав в теме письма: Хочу на Матч! Также
необходимо выложить кусок видео у себя в Instagram с хештэгом
#ХочуНаМатч
Лучшие
комментаторы будут отобраны редакцией телеканала в течение месяца. Список
номинантов, приглашенных в Останкино, будет доступен на сайте
телеканала и в социальных сетях после окончания отборочного тура.
Комментаторы
Матч ТВ, профессиональные футболисты, представители футбольных клубов,
спортивные журналисты создадут жюри и выберут лучшего комментатора страны.
Победитель получит контракт с телеканалом! Торопись», - говорится в
сообщении.