Михаил Сергачев: У Бушар нет титулов по сравнению с Шараповой
Источник: Lenta.ruКомментарии
Защитник «Тампы-Бэй»
Михаил Сергачев заступился за российскую теннисистку Марию Шарапову,
прокомментировав в твиттере заявление Эжени Бушар из Канады, сообщает Lenta.ru.
23-летняя канадская теннисистка заявила, что не сожалеет о своих высказываниях в адрес Шараповой.
«У нее нет сожалений, но нет и титулов в сравнении с
Шараповой. Шарапова побеждала, когда еще не принимала мельдоний. Все совершают
ошибки, но она настоящая чемпионка. Ничего не имею против Джени, она хорошая
теннисистка», – написал Сергачев в твиттере.
Напомним, в апреле Бушар выступила против того, чтобы Шарапова получала wild card на турнирах WTA.
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