Михаил Сергачев: У Бушар нет титулов по сравнению с Шараповой

Защитник «Тампы-Бэй» Михаил Сергачев заступился за российскую теннисистку Марию Шарапову, прокомментировав в твиттере заявление Эжени Бушар из Канады, сообщает Lenta.ru.

23-летняя канадская теннисистка заявила, что не сожалеет о своих высказываниях в адрес Шараповой.

«У нее нет сожалений, но нет и титулов в сравнении с Шараповой. Шарапова побеждала, когда еще не принимала мельдоний. Все совершают ошибки, но она настоящая чемпионка. Ничего не имею против Джени, она хорошая теннисистка», – написал Сергачев в твиттере.

Напомним, в апреле Бушар выступила против того, чтобы Шарапова получала wild card на турнирах WTA.