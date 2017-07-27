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Михаил Сергачев: У Бушар нет титулов по сравнению с Шараповой

Источник:  Lenta.ruКомментарии

Защитник «Тампы-Бэй» Михаил Сергачев заступился за российскую теннисистку Марию Шарапову, прокомментировав в твиттере заявление Эжени Бушар из Канады, сообщает Lenta.ru.

23-летняя канадская теннисистка заявила, что не сожалеет о своих высказываниях в адрес Шараповой.

«У нее нет сожалений, но нет и титулов в сравнении с Шараповой. Шарапова побеждала, когда еще не принимала мельдоний. Все совершают ошибки, но она настоящая чемпионка. Ничего не имею против Джени, она хорошая теннисистка», – написал Сергачев в твиттере.

Напомним, в апреле Бушар выступила против того, чтобы Шарапова получала wild card на турнирах WTA.

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