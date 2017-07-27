Президент Bellator: Если подпишем контракт с Орловским, он будет в списке соперников Емельяненко
Президент Bellator Скотт Кокер заявил, что белорус Андрей Орловский может
провести повторный поединок против россиянина Федора Емельяненко.
«Если Андрей будет свободным агентом, и мы подпишем контракт с ним,
то он тоже будет в списке [соперников Федора]», - цитирует Кокера ТАСС.
Емельяненко нокаутировал Орловского 24 января 2009 года в Анахайме в рамках организации Affliction. Орловский потерпел поражения в последних своих пяти поединках в UFC, в четырех из них - досрочно.
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