Президент Bellator: Если подпишем контракт с Орловским, он будет в списке соперников Емельяненко

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Емельяненко может провести реванш с Митрионом Президент организации Bellator Скотт Кокер заявил, что российский боец Федор Емельяненко может провести реванш с американцем Мэттом Митрионом после своего следующего поединка.

Глава Bellator Скотт Кокер: Все допинг-тесты Емельяненко были чистыми Глава Bellator Скотт Кокер заявил, что у российского бойца Федора Емельненко нет проблем с допингом.

Иван Штырков: Если бы не Емельяненко, в России не было бы MMA Российский боец Иван Штырков высказался о том, стоит ли Федору Емельяненко завершать карьеру.

Емельяненко начал переговоры с Bellator о следующем поединке Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко рассказал о планах на будущее. Спортсмен из РФ отметил, что начал переговоры с Bellator о новом поединке.

Федор Емельяненко не планирует сниматься в фильме «Ложь Матильды» В СМИ появились слухи, что Федор будет принимать участие в съемочном процессе. Эта информация ложная. С Федором никто не вел переговоров, и тем более он не давал своего согласия на участие в съемках.

Александр Шлеменко: Мусаси – очень неудобный боец, слабых сторон у него немного Российский боец ММА Александр Шлеменко поделился ожиданиями от встречи с голландцем Гегардом Мусаси.

Шлеменко проведет поединок с Гегардом Мусаси 20 октября Российский боец ММА Александр Шлеменко проведет поединок 20 октября против голландца Гегарда Мусаси в рамках турнира Bellator 185.

Олейник врывается в элиту, Емельяненко теряет позиции. Рейтинг бойцов ММА «Советский спорт» представляет обновленный рейтинг лучших бойцов мира. В июльском рейтинге произошло немало изменений.

Рейтинг тяжеловесов ММА. Емельяненко потерял 15 позиций, Олейник ворвался в топ-10 Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко после поражения от Мэтта Митриона на турнире Bellator 180 опустился на 15 строчек в обновленном рейтинге лучших тяжеловесов мира. На данный момент Последний император занимает 43-е место.

Александр Шлеменко: Был бы более мотивированным, если бы поединок с Мусаси был за пояс Bellator Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко объяснил, при каких условиях хотел бы провести поединок с новичком Bellator Гегардом Мусаси.

Экс-чемпион UFC хочет провести поединок против Емельяненко Американский боец смешанного стиля Фрэнк Мир объяснил, почему не планирует встречаться со своим соотечественником Мэттом Митрионом. При этом бывший чемпион UFC в тяжелом весе отметил, что хотел бы провести бой с россиянином Федором Емельяненко, который проиграл Митриону нокаутом в прошлом месяце.

Алистар Оверим: Мне нравится Емельяненко, но даже я уже задумывался о том, чтобы уйти в отставку Знаменитый боец ММА Алистар Оверим полагает, что Федору Емельяненко стоит завершить спортивную карьеру.

Минаков изъявил желание провести бой с Митрионом, пославшим в нокаут Емельяненко Российский боец смешанного стиля, бывший чемпион Bellator Виталий Минаков изъявил желание провести поединок с американцем Мэттом Митрионом, который ранее одержал победу над представителем РФ Федором Емельяненко в рамках главного боя турнира Bellator 180 в Нью-Йорке.

Мэтт Митрион: После боя с Емельяненко попросил подписать Федора свои перчатки Американский боец смешанных единоборств Мэтт Митрион прокомментировал победу над россиянином Федором Емельяненко.

Мэтт Митрион: Готов провести еще один бой с Емельяненко Американский боец смешанных единоборств Мэтт Митрион заявил, что готов провести реванш с Федором Емельяненко.

Задушит ли Олейник бойфренда Роузи? Главные бои июля в ММА «Советский спорт» рассказывает о самых интересных поединках июля.

Александр Шлеменко: Биспинг просто решил попиариться на Емельяненко Российский боец ММА, экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко прокомментировал слова чемпиона UFC в среднем весе британца Майка Биспинга о том, что Федор Емельяненко мог употреблять запрещенные препараты во время выступления в Японии.

Майкл Биспинг: Спад в карьере Емельяненко связан с отказом от допинга Действующий чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг выразил мнение, что россиянин Федор Емельяненко начал уступать бои по причине того, что отказался от употребления допинга.

Вадим Финкельштейн: Емельяненко лучше оставаться в промоушене Bellator Бывший менеджер российского тяжеловеса Федора Емельяненко, президент компании М-1 Global Вадим Финкельштейн поделился своим видением будущего «Последнего императора».