Хряпа продлил контракт с ЦСКА

Форвард ЦСКА, капитан команды Виктор Хряпа продлил действующий контракт. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что Хряпа подписал новый контракт по схеме «1+1». 34-летний баскетболист с перерывом на выступление в НБА он провел в ЦСКА 12 сезонов, причем на протяжении последних восьми лет исполнял функции капитана.

В составе ЦСКА Хряпа выиграл два титула чемпиона Евролиги (2008, 16), 12 титулов чемпиона России, 7 – Единой лиги ВТБ, Кубок России. Виктор является лидером клуба за всю историю по количеству проведенных матчей (570, 416 – в старте). Его средние показатели – 7,1 очка, 5,4 подбора, 2,7 передачи, 1,2 перехвата, 0,7 блок-шота, 21,5 минуты.