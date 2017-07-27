Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. Первые матчи. «Краснодар» - «Лонгбю», «Бней Иегуда» - «Зенит» и другие матчи
Результаты первых матчей третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
Матч
Судья:
Алан Марио Сант (Мальта)
Место и дата
27 июля 19:00, Местски, Онлайн-трансляция
Матч
Судья:
Алан Бьери (Швейцария)
Место и дата
27 июля 19:30, , Онлайн-трансляция
Матч
Судья:
Нил Дойл (Ирландия)
Место и дата
27 июля 19:30, ЛФФ - Ветра, Онлайн-трансляция
Матч
Судья:
Барт Фертентен (Бельгия)
Место и дата
27 июля 19:45, Блумфилд, Онлайн-трансляция
Матч
Судья:
Петр Арделяну (Чехия)
Место и дата
27 июля 20:00, Нео ГСЗ, Онлайн-трансляция
Матч
Судья:
Мариуш Аврам (Румыния)
Место и дата
27 июля 20:00, Френдс Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Судья:
Христос Николаидис (Кипр)
Место и дата
27 июля 20:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция
Матч
Судья:
Эндрю Даллас (Шотландия)
Место и дата
27 июля 20:00, Филипс Стадион, Онлайн-трансляция
Матч
Судья:
Александр Харкам (Австрия)
Место и дата
27 июля 20:00, Мариямполе, Онлайн-трансляция
Матч
Судья:
Александр Ставрев (Македония)
Место и дата
27 июля 20:00, Стадион Галгенваард, Онлайн-трансляция
Матч
Судья:
Ола Хоббер-Нильсен (Норвегия)
Место и дата
27 июля 20:00, UPC Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Судья:
Евгений Арановский (Украина)
Место и дата
27 июля 20:00, Ямкрафт Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Судья:
Димитар Мецкаровски (Македония)
Место и дата
27 июля 20:30, Марин Анастасовичи, Онлайн-трансляция
Матч
Судья:
Боян Панджич (Швеция)
Место и дата
27 июля 20:30, Христо Ботев, Онлайн-трансляция
Матч
Судья:
Туре Хансен (Норвегия)
Место и дата
27 июля 20:30, Динамо, Онлайн-трансляция
Матч
Судья:
Никола Дабанович (Черногория)
Место и дата
27 июля 20:30, Блумфилд, Текстовая трансляция
Матч
Судья:
Энеа Йорги (Албания)
Место и дата
27 июля 21:00, Мейски, Онлайн-трансляция
Матч
Судья:
Кевин Клэнси (Шотландия)
Место и дата
27 июля 21:00, Брондбю, Онлайн-трансляция
Матч
Судья:
Халис Эзкахья (Турция)
Место и дата
27 июля 21:00, Йон Облеменко, Онлайн-трансляция
Матч
Судья:
Бартош Франковски (Польша)
Место и дата
27 июля 21:30, Шабан-Дельма, Онлайн-трансляция
Матч
Судья:
Адриен Жаккотте (Швейцария)
Место и дата
27 июля 21:30, Жюль Оттене, Онлайн-трансляция
Матч
Судья:
Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)
Место и дата
27 июля 21:30, Апостолос Николаидис, Онлайн-трансляция
Матч
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
27 июля 21:30, Црвена Звезда, Онлайн-трансляция
Матч
Судья:
Маттиас Гестраниус (Финляндия)
Место и дата
27 июля 21:45, Питтодри, Онлайн-трансляция
Матч
Судья:
Мануэль Шюттенгрубер (Австрия)
Место и дата
27 июля 21:45, Максимир, Онлайн-трансляция
Матч
Судья:
Мете Калкаван (Турция)
Место и дата
27 июля 21:45, Велодром, Онлайн-трансляция
Матч
Судья:
Антти Мунукка (Финляндия)
Место и дата
27 июля 22:05, Франц Хорр, Онлайн-трансляция
Матч
Судья:
Анатолий Жабченко (Украина)
Место и дата
27 июля 22:05, Баденова-Штадион, Онлайн-трансляция
Матч
Судья:
Георгий Кабаков (Болгария)
Место и дата
27 июля 22:05, Гудисон Парк, Онлайн-трансляция