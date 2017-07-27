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Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. Первые матчи. «Краснодар» - «Лонгбю», «Бней Иегуда» - «Зенит» и другие матчи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Результаты первых матчей третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

Матч

Млада Болеслав - Скендербеу

Судья:

Алан Марио Сант (Мальта)

Место и дата

27 июля 19:00, Местски, Онлайн-трансляция

Матч

Олимпик - ПАОК

Судья:

Алан Бьери (Швейцария)

Место и дата

27 июля 19:30, , Онлайн-трансляция

Матч

Тракай - Шкендия

Судья:

Нил Дойл (Ирландия)

Место и дата

27 июля 19:30, ЛФФ - Ветра, Онлайн-трансляция

Матч

Маккаби Т-А - Паниониос

Судья:

Барт Фертентен (Бельгия)

Место и дата

27 июля 19:45, Блумфилд, Онлайн-трансляция

Матч

АЕК Ларнака - Динамо Мн

Судья:

Петр Арделяну (Чехия)

Место и дата

27 июля 20:00, Нео ГСЗ, Онлайн-трансляция

Матч

АИК - Брага

Судья:

Мариуш Аврам (Румыния)

Место и дата

27 июля 20:00, Френдс Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Краснодар - Люнгбю

Судья:

Христос Николаидис (Кипр)

Место и дата

27 июля 20:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

Матч

ПСВ - Осиек

Судья:

Эндрю Даллас (Шотландия)

Место и дата

27 июля 20:00, Филипс Стадион, Онлайн-трансляция

Матч

Судува - Сьон

Судья:

Александр Харкам (Австрия)

Место и дата

27 июля 20:00, Мариямполе, Онлайн-трансляция

Матч

Утрехт - Лех

Судья:

Александр Ставрев (Македония)

Место и дата

27 июля 20:00, Стадион Галгенваард, Онлайн-трансляция

Матч

Штурм - Фенербахче

Судья:

Ола Хоббер-Нильсен (Норвегия)

Место и дата

27 июля 20:00, UPC Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Эстерсунд - Фола

Судья:

Евгений Арановский (Украина)

Место и дата

27 июля 20:00, Ямкрафт Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Астра - Александрия

Судья:

Димитар Мецкаровски (Македония)

Место и дата

27 июля 20:30, Марин Анастасовичи, Онлайн-трансляция

Матч

Ботев - Маритиму

Судья:

Боян Панджич (Швеция)

Место и дата

27 июля 20:30, Христо Ботев, Онлайн-трансляция

Матч

Динамо Бух - Атлетик

Судья:

Туре Хансен (Норвегия)

Место и дата

27 июля 20:30, Динамо, Онлайн-трансляция

Матч

Бней Иегуда - Зенит

Судья:

Никола Дабанович (Черногория)

Место и дата

27 июля 20:30, Блумфилд, Текстовая трансляция

Матч

Арка - Мидтьюлланд

Судья:

Энеа Йорги (Албания)

Место и дата

27 июля 21:00, Мейски, Онлайн-трансляция

Матч

Брондбю - Хайдук С

Судья:

Кевин Клэнси (Шотландия)

Место и дата

27 июля 21:00, Брондбю, Онлайн-трансляция

Матч

Университатя - Милан

Судья:

Халис Эзкахья (Турция)

Место и дата

27 июля 21:00, Йон Облеменко, Онлайн-трансляция

Матч

Бордо - Видеотон

Судья:

Бартош Франковски (Польша)

Место и дата

27 июля 21:30, Шабан-Дельма, Онлайн-трансляция

Матч

Гент - Альтах

Судья:

Адриен Жаккотте (Швейцария)

Место и дата

27 июля 21:30, Жюль Оттене, Онлайн-трансляция

Матч

Панатинаикос - Габала

Судья:

Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)

Место и дата

27 июля 21:30, Апостолос Николаидис, Онлайн-трансляция

Матч

Црвена Звезда - Спарта

Судья:

Сергей Лапочкин (Россия)

Место и дата

27 июля 21:30, Црвена Звезда, Онлайн-трансляция

Матч

Абердин - Аполлон

Судья:

Маттиас Гестраниус (Финляндия)

Место и дата

27 июля 21:45, Питтодри, Онлайн-трансляция

Матч

Динамо Зг - Одд

Судья:

Мануэль Шюттенгрубер (Австрия)

Место и дата

27 июля 21:45, Максимир, Онлайн-трансляция

Матч

Марсель - Остенде

Судья:

Мете Калкаван (Турция)

Место и дата

27 июля 21:45, Велодром, Онлайн-трансляция

Матч

Аустрия - АЕЛ

Судья:

Антти Мунукка (Финляндия)

Место и дата

27 июля 22:05, Франц Хорр, Онлайн-трансляция

Матч

Фрайбург - Домжале

Судья:

Анатолий Жабченко (Украина)

Место и дата

27 июля 22:05, Баденова-Штадион, Онлайн-трансляция

Матч

Эвертон - Ружомберок

Судья:

Георгий Кабаков (Болгария)

Место и дата

27 июля 22:05, Гудисон Парк, Онлайн-трансляция

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