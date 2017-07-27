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Вилков, Иванов и Федотов допущены к работе на матчах РПФЛ

Источник:  Футбольные арбитры РоссииКомментарии

Президент РФС Виталий Мутко поддержал предложение Департамента судейства и инспектирования об изменениях в списках судей высшей группы, сообщает сайт Футбольные арбитры России.

В соответствии с «Правилами внутренней ротации судей и ассистентов судей категории «Про» и категории «А», входящих в высшую группу судей», утвержденных постановлением исполкома РФС №178/23 от 07 марта 2017 года, в категорию «Про» возвращены следующие арбитры:

судья ФИФА Михаил Вилков (Нижний Новгород);

судья ФИФА Сергей Иванов (Ростов-на-Дону);

судья Всероссийской категории Игорь Федотов (Москва).

В категорию «Про» также возвращен инспектор Александр Гвардис (Калининград).

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