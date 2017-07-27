Вилков, Иванов и Федотов допущены к работе на матчах РПФЛ
Источник: Футбольные арбитры РоссииКомментарии
Президент РФС Виталий
Мутко поддержал предложение Департамента судейства и инспектирования об
изменениях в списках судей высшей группы, сообщает сайт Футбольные арбитры
России.
В соответствии с «Правилами внутренней ротации судей и ассистентов судей категории «Про» и категории «А», входящих в высшую группу судей», утвержденных постановлением исполкома РФС №178/23 от 07 марта 2017 года, в категорию «Про» возвращены следующие арбитры:
судья ФИФА Михаил Вилков (Нижний Новгород);
судья ФИФА Сергей Иванов (Ростов-на-Дону);
судья Всероссийской категории Игорь Федотов (Москва).
В категорию «Про» также возвращен инспектор Александр Гвардис (Калининград).
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