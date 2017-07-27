Евгений Малкин: Сборная России будет главным фаворитом на Олимпиаде
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин считает, что сборная
России будет главным фаворитом хоккейного турнира Олимпиады-2018 в Пхенчхане
(Южная Корея).
«Шансы сборной России на победу в Корее очень высокие с
учетом неприезда игроков НХЛ, наша команда будет главным фаворитом. Желаю удачи
сборной, но все-таки надеюсь, что еще не все закончено в этой истории. Мне бы
очень хотелось сыграть в Корее, все-таки годы идут, и возможностей выступить на
Олимпиаде остается не так много», - цитирует Малкина «Р-Спорт».
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