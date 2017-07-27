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Евгений Малкин: Сборная России будет главным фаворитом на Олимпиаде

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин считает, что сборная России будет главным фаворитом хоккейного турнира Олимпиады-2018 в Пхенчхане (Южная Корея).

«Шансы сборной России на победу в Корее очень высокие с учетом неприезда игроков НХЛ, наша команда будет главным фаворитом. Желаю удачи сборной, но все-таки надеюсь, что еще не все закончено в этой истории. Мне бы очень хотелось сыграть в Корее, все-таки годы идут, и возможностей выступить на Олимпиаде остается не так много», - цитирует Малкина «Р-Спорт».

Напомним, что НХЛ приняла решение не опускать игроков на Олимпиаду. Игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.

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