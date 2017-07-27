«Зенит-2» – «Сибирь». КДК рассмотрит жест Молло в адрес петербургских фанатов

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрит неприличный жест полузащитника «Зенита-2» Йоана Молло в адрес болельщиков петербургской команды в перерыве матча с «Сибирью».

Об этом ТАСС сообщил глава КДК Артур Григорьянц. По его словам, полузащитник будет приглашен на заседание комитета.

Напомним, в перерыве матча Молло показал фанатам «Зенита» средний палец в ответ на оскорбления в свой адрес.

Встреча закончилась победой петербургской команды со счетом 2:1. Молло переведен в «Зенит-2» из основной команды по решению Роберто Манчини.