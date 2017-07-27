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«Зенит-2» – «Сибирь». КДК рассмотрит жест Молло в адрес петербургских фанатов

Источник:  ТАССКомментарии

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрит неприличный жест полузащитника «Зенита-2» Йоана Молло в адрес болельщиков петербургской команды в перерыве матча с «Сибирью».

Об этом ТАСС сообщил глава КДК Артур Григорьянц. По его словам, полузащитник будет приглашен на заседание комитета.

Напомним, в перерыве матча Молло показал фанатам «Зенита» средний палец в ответ на оскорбления в свой адрес.

Встреча закончилась победой петербургской команды со счетом 2:1. Молло переведен в «Зенит-2» из основной команды по решению Роберто Манчини.

Матч

Зенит-2 - Сибирь - 2:1 (0:0)

Голы

Круговой 48 (1:0). Житнев 66 (1:1 - пен.). Андреев 89 (2:1).

Состав

Зенит-2: Бабурин, Круговой, Пенчиков, Бугриев, Зуев, Камышев, Молло (Запрягаев, 82), Сиротов, Мусаев (Каккоев, ), Некрасов (Рукас, 90), Прудников (Андреев, 85)

Сибирь: Цыган, Гладышев, Мищенко, Кушнирук, Цховребов, Дегтярёв, Чеботару, Андреев (Беляев, 60), Галыш (Житнев, 46), Дудолев (Рухаиа, 46), Азаров (Макаренко, 71)

Предупреждения:

Мусаев, 52; Камышев, 64 - нет

Судья:

Юрий Апонасенко (Россия)

Место и дата

26 июля 18:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция

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