«Зенит-2» – «Сибирь». КДК рассмотрит жест Молло в адрес петербургских фанатов
Контрольно-дисциплинарный
комитет РФС рассмотрит неприличный жест полузащитника «Зенита-2» Йоана Молло в
адрес болельщиков петербургской команды в перерыве матча с «Сибирью».
Об этом ТАСС сообщил глава КДК Артур Григорьянц. По его
словам, полузащитник будет приглашен на заседание комитета.
Напомним, в перерыве матча Молло показал фанатам «Зенита»
средний палец в ответ на оскорбления в свой адрес.
Встреча закончилась победой петербургской команды со счетом 2:1. Молло переведен в «Зенит-2» из основной команды по решению Роберто Манчини.
Матч
Голы
Круговой 48 (1:0). Житнев 66 (1:1 - пен.). Андреев 89 (2:1).
Состав
Зенит-2: Бабурин, Круговой, Пенчиков, Бугриев, Зуев, Камышев, Молло (Запрягаев, 82), Сиротов, Мусаев (Каккоев, ), Некрасов (Рукас, 90), Прудников (Андреев, 85)
Сибирь: Цыган, Гладышев, Мищенко, Кушнирук, Цховребов, Дегтярёв, Чеботару, Андреев (Беляев, 60), Галыш (Житнев, 46), Дудолев (Рухаиа, 46), Азаров (Макаренко, 71)
Предупреждения:
Судья:
Юрий Апонасенко (Россия)
Место и дата
26 июля 18:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция