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«Спартак» поборется с «Зенитом» за полузащитника «Ювентуса» Ринкона

Источник:  Corriere dello SportКомментарии

Полузащитник «Ювентуса» Томас Ринкон входит в сферу интересов «Спартака». Об этом сообщают итальянские СМИ.

Как информирует Corriere Dello Sport, венесуэльцем интересуется «Спартак», а также «Аталанта», «Фиорентина», «Валенсия» и «Бешикташ». Также сообщается об интерес к игроку со стороны «Зенита».

Напомним, Ринкон перешел в «Ювентус» в январе текущего года, сыграл в 13-ти матчах и сделал три результативных передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает стоимость 29-летнего полузащитника в восемь миллионов евро.

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