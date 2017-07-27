«Зенит» поздравил Риксена с днем рождения

«Зенит» поздравил экс-защитника клуба Фернандо Риксена с 41-м днем рождения.

- Фернандо, ваш характер и сила духа - пример для каждого человека, как на футбольном поле, так и за его пределами. Мы желаем вам здоровья, удачи и не сомневаемся, что никакие обстоятельства никогда не смогут сломить вас, - говорится в сообщении официального сайта клуба.

Сегодня экс-футболисту «Зенита» Фернандо Риксену исполняется 41 год.



Hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag, Fernando! pic.twitter.com/5l9goNFdwk — ФК «Зенит» (@zenit_spb) 27 июля 2017 г.

Напомним, Риксен выступал за «Зенит» с 2006 по 2009 год. За это время он провел 36 матчей в чемпионате России и забил 2 гола. В составе петербургского клуба голландец стал обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.

В 2013 году у Риксена обнаружили неизлечимое заболевание - боковой амиотрофический склероз.