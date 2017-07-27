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«Зенит» поздравил Риксена с днем рождения

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

«Зенит» поздравил экс-защитника клуба Фернандо Риксена с 41-м днем рождения.

- Фернандо, ваш характер и сила духа - пример для каждого человека, как на футбольном поле, так и за его пределами. Мы желаем вам здоровья, удачи и не сомневаемся, что никакие обстоятельства никогда не смогут сломить вас, - говорится в сообщении официального сайта клуба.

Напомним, Риксен выступал за «Зенит» с 2006 по 2009 год. За это время он провел 36 матчей в чемпионате России и забил 2 гола. В составе петербургского клуба голландец стал обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.

В 2013 году у Риксена обнаружили неизлечимое заболевание - боковой амиотрофический склероз.

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