Футбольный клуб «Урал» продает единый билет сразу на три домашних матча, сообщил Znak.com в пресс-службе клуба.

Болельщики могут сэкономить и купить такой единый билет на три следующие игры, которые пройдут на «СКБ-Банк Арена»: «Урал» — «Зенит» (9 августа), «Урал» — ЦСКА (19 августа) и «Урал» — СКА (Хабаровск). Дата третьего поединка пока не утверждена. Игра пройдет в один из дней с 8 по 11 сентября.

Продажа единого билета стартует сегодня, 27 июля. Тикет можно купить в ТРЦ «Гринвич». Самый дешевый стоит 850 рублей, самый дорогой — 1900. Информация о старте продаж билетов на каждый матч в отдельности поступит позднее.

Напомним, что в чемпионате России прошло два тура. «Урал» в первом матче сыграл дома вничью с «Ростовом», а во второй игре неожиданно обыграл в гостях московское «Динамо». В активе екатеринбуржцев — 4 очка. «Урал» идет на пятом месте.