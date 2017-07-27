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Спартак Гогниев: Могу вернуться в «Кубань», но подумываю о завершении карьеры

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Форвард Спартак Гогниев заявил, что может вернуться в «Кубань», за которую играл в прошлом сезоне.

– Мое возвращение в «Кубань»? На данный момент такая вероятность существует, – приводит «Матч ТВ» слова Гогниева. – Общались с руководством клуба. В «Кубани» гасятся долги, вроде бы есть динамика улучшения ситуации. Процесс идет. Но что и как будет, я не знаю, пока я дома. В ближайшее время встречусь с руководством, пока все в подвешенном состоянии.

– Другие варианты есть?
– Есть. Но вообще, честно говоря, я уже подумывал о завершении карьеры. 

Напомним, в июне Гогниев расторг контракт с «Кубанью» из-за долгов по зарплате.

В прошлом сезоне Гогниев стал лучшим бомбардиром «Кубани», забив в ФНЛ десять голов.

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