Спартак Гогниев: Могу вернуться в «Кубань», но подумываю о завершении карьеры

Форвард Спартак Гогниев заявил, что может вернуться в «Кубань», за которую играл в прошлом сезоне.

– Мое возвращение в «Кубань»? На данный момент такая вероятность существует, – приводит «Матч ТВ» слова Гогниева. – Общались с руководством клуба. В «Кубани» гасятся долги, вроде бы есть динамика улучшения ситуации. Процесс идет. Но что и как будет, я не знаю, пока я дома. В ближайшее время встречусь с руководством, пока все в подвешенном состоянии.

– Другие варианты есть?

– Есть. Но вообще, честно говоря, я уже подумывал о завершении карьеры.

Напомним, в июне Гогниев расторг контракт с «Кубанью» из-за долгов по зарплате.

В прошлом сезоне Гогниев стал лучшим бомбардиром «Кубани», забив в ФНЛ десять голов.