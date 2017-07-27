Букмекеры считают «Краснодар» фаворитом в матче с «Лонгбю»

«До сих пор в шоке, что ребята вышли на «Зенит». Наш человек из «Бней Иегуды»

Вратарь Никита Хайкин, выступавший за израильский клуб в прошлом сезоне, рассказал все о сопернике «Зенита» в Лиге Европы.