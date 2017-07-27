Букмекеры считают «Краснодар» фаворитом в матче с «Лонгбю»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
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состоится первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы между «Краснодаром»
и датским «Лонгбю». Букмекеры считают фаворитом российский клуб.
Коэффициент на победу «Краснодара» - 1.35, на победу «Лонгбю» - 9.00. Ничья оценивается коэффициентом 5.00.
Матч начнется в 20:00 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.
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