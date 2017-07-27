РЖД организует благотворительный забег в День железнодорожника

Сразу в нескольких городах России в День железнодорожника 6 августа пройдет Благотворительный забег «Достигая цели!».

В этом году спортивный праздник поддержали подразделения ОАО «РЖД» по всей России. В Москве забег пройдет в Парке Победы на Поклонной горе, в Санкт-Петербурге - в Приморском парке Победы. Также в мероприятии участвуют: Петрозаводск, Мурманск, Саратов, Ярославль, Ростов-на-Дону, Воронеж, Бологое и другие города. Организатором второго благотворительного забега «Достигая цели!» выступает фонд «Линия жизни». Генеральным партнером мероприятия традиционно является ОАО «РЖД».

Принять участие в забеге «Достигая цели!» могут все желающие. Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте www.rzdrun.ru, выбрать дистанцию и сделать регистрационный взнос. Все средства от участия в забеге будут перечислены фонду «Линия жизни». На старт смогут выйти даже самые маленьБкие любители спорта: для детей от 6 до 13 лет предусмотрена дистанция в 500 м. Участники старше 10 лет примут участие в индивидуальном старте на 1520 м. Также в рамках мероприятия можно будет пробежать классические дистанции на 5 или 10 км. Победители забега, занявшие первые, вторые и третьи места в каждой категории, получат дипломы и призы. А всем финишировавшим будет вручена памятная медаль. Для гостей мероприятия, которые придут поддержать бегунов, предусмотрена развлекательная программа с различными спортивными зонами.

Участники московского забега «Достигая цели!» смогут не только хорошо провести время на свежем воздухе, приобщиться к здоровому образу жизни, но и помочь собрать средства подопечной фонда «Линия жизни», семилетней Алине Карпенко из Одинцово, которой поставлен диагноз кифосколиоз шейно-грудного отдела. Благотворительный забег «Достигая цели!» помогает детям со сложными заболеваниями опорно-двигательного аппарата не в первый раз. В прошлом году по результатам мероприятия удалось собрать 3,4 млн рублей. Этих средств хватило на финансирование операции 17-летней Анны Киселевой из Москвы, у которой был диагностирован сколиоз IV степени. Оставшиеся собранные средства были распределены между другими тяжелобольными подопечными фонда «Линия жизни» — Вероникой Просвиркиной, Алиной Аветисян, Полиной Ширикиной, Викторией Мысиной, Ариной Шагинян, Миленой Шаюковой.



