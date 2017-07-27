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Игорь Суркис: Если не будет письменных гарантий безопасности, киевское «Динамо» не поедет играть в Мариуполь

Источник:  Tribuna.comКомментарии

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис заявил, что его команда не поедет в Мариуполь на гостевой матч против одноименной команды, если не будут предоставлены письменные гарантии безопасности.

«Я уже высказывал свою позицию. Мне как президенту клуба, который ответственен за свою команду, нужны не просто слова о том, что можно проводить матч в Мариуполе. Мне нужна гарантия безопасности.

Обещают обеспечить безопасность при передвижении из Запорожья в Мариуполь, и что сам матч пройдет без эксцессов. Но должны быть письменные гарантии. В противном случае «Динамо» в Мариуполь не поедет», – цитирует Суркиса Tribuna.com.

Отметим, ранее в «Динамо» заявляли, что проводить матчи в Мариуполе небезопасно из-за близости боевых действий.

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