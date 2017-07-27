Андрей Перегудов: У «Динамо» будет выбор: переехать на «ВТБ Арена Парк» в конце этого сезона или начале следующего

Старший вице-президент банка ВТБ, руководитель проекта «ВТБ Арена Парк» Андрей Перегудов рассказал о том, когда стадион сможет принять первые официальные матчи.

– Это возможно только после сдачи объекта в эксплуатацию, – сказал Перегудов в интервью «Известиям». – Думаю, реальный срок – июнь 2018 года, если говорить о первом концертном мероприятии. Футбольному «Динамо» будет предоставлен выбор: или сыграть последние матчи сезона-2017/18 на новом стадионе, или переехать на него уже с начала сезона-2018/19.

– А первые официальные встречи когда планируете проводить?

– Это возможно только после сдачи объекта в эксплуатацию. Думаю, реальный срок — июнь 2018 года, если говорить о первом концертном мероприятии. Футбольному «Динамо» будет предоставлен выбор: или сыграть последние матчи сезона-2017/18 на новом стадионе, или переехать на него уже с начала сезона-2018/19.

Вместимость футбольного стадиона «Динамо» после реконструкции составит 26 319 зрителей.