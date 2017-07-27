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Дэвид Хэй: Кличко уже никогда не будет прежним

Комментарии

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях британец Дэвид Хэй уверен, что украинец Владимир Кличко в первом бою с Энтони Джошуа показал абсолютный максимум, на который был способен в своем возрасте (41 год), и теперь, в случае продолжения карьеры, будет только ухудшаться.

«Бой Кличко с Джошуа был настоящей мясорубкой - это был один из лучших боев супертяжеловесов в истории бокса. Но в 41 год, после урона, полученного в этом бою, Владимир уже больше никогда не будет прежним Кличко.

В первом бою Кличко выдал все, на что был способен в этом возрасте, но и этого не хватило для победы. Мне кажется, Владимир упустил свой шанс (когда не смог добить Джошуа после нокдауна), и его время уже ушло.

Хотя со стороны всегда легче говорить - возможно, если бы он действовал более агрессивно, то сам бы нарвался на нокаутирующий удар. А, может, он просто боялся израсходовать всю свою энергию - мы не знаем», - сказал Дэвид Хэй в видеоинтервью Fight Hype.

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