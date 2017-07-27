«Сент-Этьен» сделал предложение «Зениту» об аренде Эрнани
Источник: France FootballКомментарии
«Сент-Этьен» интересуется полузащитником «Зенита» Эрнани и хочет взять его в аренду, сообщает France Football.
По информации издания, французский клуб уже сделал официальное предложение.
Напомним, Эрнани перешел в «Зенит» зимой 2017 года из «Атлетико
Паранаэнсе». За петербургский клуб полузащитник провел 8 матчей. Контракт с
бразильцем заключен до лета 2021 года.
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