«Сент-Этьен» сделал предложение «Зениту» об аренде Эрнани

Вадим Васильев: У нас нет договоренности с «Реалом» по Мбаппе

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев опроверг информацию о том, что нападающий команды Килан Мбаппе в ближайшее время перейдет в мадридский «Реал». Он заявил, что договоренности по его трансферу нет.