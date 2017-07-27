Агент Ригони: Эмилиано подпишет контракт с «Зенитом» 29 июля
Источник: «Спорт день за днем»Комментарии
Через два
дня полузащитник «Идепендьенте» Эмилиано Ригони подпишет контракт с «Зенитом»,
заявил его агент Хуан Крус Оллер.
«Ригони будет в «Зените», сделка была завершена еще вчера. Однако в Санкт-Петербург Эмилиано прибудет 29 июля и подпишет контракт. Все в порядке с трансфером, просто нужно подождать. Потребуется время, чтобы завершить некоторые бумажные дела», - цитирует агента «Спорт день за днем».
По
данным Trasnfermarkt.de, стоимость Ригони составляет 4,5 млн евро.
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