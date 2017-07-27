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СКА сыграет с «Йокеритом» на сборе в Финляндии

Источник:  ХК СКАКомментарии

СКА на сборе в Финляндии 31 июля проведет товарищескую встречу «Йокеритом».

Матч пройдет в городе Эспоо и начнется в 11:00.

Напомним, в августе армейцы выступят на двух предсезонных турнирах – Sochi Hockey Open и турнире памяти Пучкова, который пройдет с 14 по 17 августа в Петербурге.

В Сочи соперниками СКА будут магнитогорский «Металлург», сборная Канады, олимпийская сборная России, «Сочи» и «Куньлунь». На турнире памяти Пучкова - «Северсталь», «Йокерит», «Сочи», «СКА-Нева» и сборная Канады.

21 августа СКА сыграет в первом официальном матче нового сезона КХЛ против ЦСКА.

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