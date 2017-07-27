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«Виктория Пльзень» оформила скамейку запасных в виде пивной банки

Источник:  ФК «Виктория» ПльзеньКомментарии

«Виктория Пльзень» необычным образом отметила подписание контракта с пивоваренной компанией.

Теперь скамейка запасных на домашней арене команды оформлена под пивную банку.

Отметим, что сиденья, установленные на такой скамейке, оборудованы системой подогрева.

«Конечно, ни одному игроку не нравится сидеть на скамейке, – сказал полузащитник «Виктории Пльзень» Милан Петржела. – Но команда – это не только 11 человек на поле. Так что я рад, что на скамейке можно будет находиться с комфортом».

В минувшем сезоне «Виктория Пльзень» заняла второе место в чемпионате Чехии.

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