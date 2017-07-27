«Виктория Пльзень» оформила скамейку запасных в виде пивной банки

Агент: У Ротаня были предложения из России, которые он не мог принять по политическим причинам

Агент Вячеслав Заховайло сказал, что у бывшего полузащитника «Днепра» Руслана Ротаня были предложения из России. Напомним, что Ротань перешел в пражскую «Славию».