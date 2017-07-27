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КубГУ в четвертьфинале Евро

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сборная Кубанского государственного университета (КубГУ) вышла в четвертьфинал XII чемпионата Европы по футболу среди студентов, победив в заключительный день группового турнира соперников из португальского университета Миньо со счетом 1:0.

В восьмерке сильнейших краснодарцам предстоит встретиться 28 июля со сборной университета Базеля (Швейцария).

На групповой стадии проходящего в городе Порту турнира КубГУ проиграл на старте команде университета Бордо (1:2), но затем добился побед над соперниками из Румынии (1:0) и Португалии, причем, португальцы сложили с себя чемпионские полномочия.

КубГУ представляет Россию на студенческом Евро как победитель чемпионата Национальной студенческой футбольной лиги сезона 2015-16 гг.

В других четвертьфинальных парах встречаются: Университет Бохума (Германия) - Университет Бордо (Франция)

Норвежская школа экономики (Норвегия) - Университет Эворы (Португалия)

Университет Лилля (Франция) - Католический университет Порту (Португалия).

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