Зобнин провел первую тренировку на поле после травмы

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин впервые тренировался на поле после травмы связок, полученной в июне в матче за сборную России.

Он работал по индивидуальной программе под руководством тренера по реабилитации Диего Мантовани.

В четверг во время занятия в Тарасовке команда была разделена на две группы. Первая (в нее вошли защитники) начала практический урок в 10:00. А вторая (ее составили полузащитники и нападающие) приступила к тренировке в 11:10. Красно-белые трудились на поле и в тренажерном зале. В общей сложности работа длилась четыре часа. Вратари Артем Ребров и Александр Селихов занимались по своему плану с Джанлукой Риомми.

На пятницу у «Спартака» запланирована утренняя тренировка.

Напомним, в третьем туре 31 августа «Спартак» сыграет с «Краснодаром» на «Открытие Арене». Начало – 19:30 (мск).