Александр Тарханов: Если «Локо» купят Жонатаса - это будет хорошим усилением для них
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В интервью «Советскому Спорту», главный тренер «Урала» Александр Тарханов, поделился своим мнением о возможном переходе Жонатаса из «Рубина» в «Локомотив».
- У Юрия Павловича отличная команда, уровень игроков очень высокий. Ему пожелаю только удачи, но повторюсь, по двум турам делать выводы глупо, еще несколько должно пройти, там уже будет видно. «Локомотив» имея таких игроков у себя в обойме, должны идти как минимум в лидирующей группе.
- У Юрия Павловича отличная команда, уровень игроков очень высокий. Ему пожелаю только удачи, но повторюсь, по двум турам делать выводы глупо, еще несколько должно пройти, там уже будет видно. «Локомотив» имея таких игроков у себя в обойме, должны идти как минимум в лидирующей группе.
То, что его команде нужно усиление, я об этом знаю, это нужно любому тренеру, если он хочет достичь высоких целей. Но если «Локо» подпишут Жонатаса, то это будет хорошим приобретением.
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