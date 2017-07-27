Александр Тарханов: Если «Локо» купят Жонатаса - это будет хорошим усилением для них

- У Юрия Павловича отличная команда, уровень игроков очень высокий. Ему пожелаю только удачи, но повторюсь, по двум турам делать выводы глупо, еще несколько должно пройти, там уже будет видно. «Локомотив» имея таких игроков у себя в обойме, должны идти как минимум в лидирующей группе.

То, что его команде нужно усиление, я об этом знаю, это нужно любому тренеру, если он хочет достичь высоких целей. Но если «Локо» подпишут Жонатаса, то это будет хорошим приобретением.