Овечкин возглавил рейтинг российских звезд шоу-бизнеса и политики от Forbes, Малкин – шестой
Источник: ForbesКомментарии
Форвард «Вашингтона»
Александр Овечкин занял первое место в рейтинге российских звезд шоу-бизнеса и
политики. Рейтинг за 2017 год составлен журналом Forbes.
При расположении в рейтинге учитывались годовой доход, упоминания в СМИ и количество запросов в Яндексе. Овечкин заработал за год 14 миллионов долларов и занял первое место. Шестым с заработком в 16 миллионов стал еще один хоккеист, форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин. Отметим, что в топ-5 рейтинга также вошли Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Тимати и Дима Билан.
На 16-м месте футболист Александр Кокорин. Теннисистка Мария Шарапова – 19-я.
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