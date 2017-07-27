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Овечкин возглавил рейтинг российских звезд шоу-бизнеса и политики от Forbes, Малкин – шестой

Источник:  ForbesКомментарии

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин занял первое место в рейтинге российских звезд шоу-бизнеса и политики. Рейтинг за 2017 год составлен журналом Forbes.

При расположении в рейтинге учитывались годовой доход, упоминания в СМИ и количество запросов в Яндексе. Овечкин заработал за год 14 миллионов долларов и занял первое место. Шестым с заработком в 16 миллионов стал еще один хоккеист, форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин. Отметим, что в топ-5 рейтинга также вошли Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Тимати и Дима Билан.

На 16-м месте футболист Александр Кокорин. Теннисистка Мария Шарапова – 19-я.

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