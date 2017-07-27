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«Ливерпуль» хочет получить за Коутиньо не менее 150 миллионов евро

Источник:  Sport.esКомментарии

«Барселоне» пока не удалось договориться с «Ливерпулем» о трансфере полузащитника Филиппе Коутиньо. Об этом сообщают испанские СМИ.

Как информирует Sport.es, английский клуб готов расстаться с бразильцем за сумму не менее 150 миллионов евро. Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» готов отдать за него 100 миллионов евро.

Напомним, 25-летний футболист перешел в английскую команду из «Интера» зимой 2013 года, с тех пор Филиппе сыграл за «красных» в 181-м матче, забил 42 мяча и отдал 37 результативных передач.

Transfermarkt.de оценивает стоимость бразильца в 45 миллионов евро.               

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