«Ливерпуль» хочет получить за Коутиньо не менее 150 миллионов евро
Источник: Sport.esКомментарии
«Барселоне»
пока не удалось договориться с «Ливерпулем» о трансфере полузащитника Филиппе Коутиньо.
Об этом сообщают испанские СМИ.
Как информирует Sport.es, английский клуб готов расстаться с бразильцем за сумму не менее 150 миллионов евро. Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» готов отдать за него 100 миллионов евро.
Напомним,
25-летний футболист перешел в английскую команду из «Интера» зимой 2013 года, с
тех пор Филиппе сыграл за «красных» в 181-м матче, забил 42 мяча и отдал 37
результативных передач.
Transfermarkt.de оценивает стоимость бразильца в 45 миллионов
евро.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически