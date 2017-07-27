Дмитрий Хомуха: Если «Зениту» не удастся оперативно забить, возникнут сложности

Бывший полузащитник «Зенита» Дмитрий Хомуха поделился ожиданиями от матча команды против «Бней Иегуды» в квалификации Лиги Европы.

«Понятно, что статус «Зенита» несомненно выше, чем статус соперника, но нужно учитывать фактор поля. «Бней Иегуда» первый матч играет дома, при поддержке своих зрителей клуб может превзойти самого себя, погодные условия будут тоже привычнее для хозяев. Если «Зенит» забьет быстро, им будет гораздо легче в этой встрече. Если «Зениту» забить оперативно не удастся, то возникнут сложности», - цитирует Хомуху «Р-Спорт».

Матч начнется в 20:30 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.