Агент: Чтобы вернуться в НБА, Шведу надо понимать, что он получит реальный шанс играть

Агент защитника «Химок» Алексея Шведа Обрад Фимич рассказал о новом контракте игрока сборной России с подмосковным клубом.

«У нас было четыре предложения из НБА, но они нас не устроили. О каких суммах контракта шла речь, сказать не могу, но предложения были гораздо лучше, чем в 2015 году от «Нью-Йорк Никс». Однако дело не только в деньгах. Швед уже играл в НБА, и, чтобы вернуться в лигу, надо получить действительно заманчивое предложение и понимать, что ты получишь реальный шанс играть.

В Москве же у Алексея семья, к тому же «Химки» предложили очень хорошие условия. Россия – это его страна, тут он чувствует себя комфортно. Швед сконцентрирован на решении амбициозных задач, которые стоят перед клубом в Евролиге и Единой лиге ВТБ», – сказал Фимич в интервью «Известиям».

Напомним, Швед провел в НБА три сезона, выступая за «Миннесоту», «Хьюстон», «Филадельфию» и «Нью-Йорк».

В минувшем чемпионате 28-летний Швед стал самым ценным игроком Единой лиги ВТБ и Еврокубка, а также вошел в первую символическую пятерку обоих турниров.