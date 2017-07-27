Евгений Малкин: Было разочарование, когда не включили в 100 лучших

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Евгений Малкин рассказал о своих эмоциях после того, как его не включили в список 100 лучших игроков в истории лиги.

- Я специально не думал о том, чтобы выиграть Кубок Стэнли в год столетия НХЛ. Я думаю, что вряд ли кто-то расстраивался, когда мы выигрывали его, когда лиге было 99 лет. Об этом не было мыслей. Когда меня не включили в список 100 лучших игроков в истории, конечно, это стало небольшим разочарованием, но я старался выкинуть эти мысли из головы, тренировался, работал.