Сергей Гончар: Пока не знаю, буду ли работать на скамейке в «Питтсбурге»

читайте также

Кубок Стэнли будет выставлен 27 июля в Москве Как стало известно обозревателю «Советского спорта», российские болельщики получат доступ к Кубку Стэнли на мероприятии в Москве.

Сергей Гончар: Для меня назначение помощником главного тренера - это новый вызов Сергей Гончар прокомментировал свое назначение на пост помощника главного тренера «Питтсбурга» Майка Салливана.

Гончар вошел в тренерский штаб «Питтсбурга» Сергей Гончар вошел в тренерский штаб «Питтсбурга». Об этом в среду заявили президент и генеральный менеджер «Пингвинз» Джим Рутерфорд и главный тренер Майк Салливан.

Малкин и Гончар привезут Кубок Стэнли в Москву Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин и тренер команды Сергей Гончар привезут Кубок Стэнли в Москву в июле. Об этом ТАСС сообщил агент Малкина и Гончара Геннадий Ушаков.

Сергей Гончар: Стать главным тренером в КХЛ? Да, если это поможет мне в развитии Тренер «Питтсбурга» по защитникам Сергей Гончар, завоевавший два Кубка Стэнли за два года, дал интервью обозревателю «Советского спорта».

Сергей Гончар: Думаю, увидим ребят, которые поедут в КХЛ из Америки Тренер «Питтсбурга» по защитникам Сергей Гончар, завоевавший два Кубка Стэнли за два года, дал интервью обозревателю «Советского спорта».

Сергей Гончар: Хейнси взял Кубок Стэнли с первой же попытки! Тренер «Питтсбурга» по защитникам Сергей Гончар, завоевавший два Кубка Стэнли за два года, дал интервью обозревателю «Советского спорта».

Сергей Гончар: Такого игрока как Крис Летанг заменить нельзя Тренер «Питтсбурга» по защитникам Сергей Гончар, завоевавший два Кубка Стэнли за два года, дал интервью обозревателю «Советского спорта».

Сергей Гончар: Теперь эмоции от победы в Кубке Стэнли еще сильнее! Тренер «Питтсбурга» по защитникам Сергей Гончар, завоевавший два Кубка Стэнли за два года, дал интервью обозревателю «Советского спорта».

Сергей Гончар: Не исключаю громких переходов из НХЛ в КХЛ Тренер «Питтсбурга» Сергей Гончар высказался о том, к чему может привести решение НХЛ не отпускать игроков на Олимпийские игры в Пхенчхан.

Сергей Гончар: Мы не хотели играть так, чтобы на стадионе все уснули Корреспондент «Советского спорта» в Питтсбурге после победы над «Нэшвиллом» (5:3) поговорил с тренером защитников «Пенс» Сергеем Гончаром.

День в истории. Сергею Гончару исполнилось 43 года Сегодня отмечает день рождения известный российский хоккеист Сергей Гончар. Ему исполнилось 43 года.

Сергей Гончар: Очень обидно за игроков НХЛ, если их не отпустят на Олимпиаду Корреспондент «Советского спорта» в Питтсбурге поговорил с Сергеем Гончаром – легендарным защитником, сейчас работающим тренером «Пенс».

Сергей Гончар: Удивило, что Малкин не попал в топ-100 игроков НХЛ Корреспондент «Советского спорта» в Питтсбурге Олег Межерицкий поговорил с Сергеем Гончаром.

Сергей Гончар: Джастин Шульц по игре похож на меня Корреспондент «Советского спорта» в Питтсбурге Олег Межерицкий поговорил с Сергеем Гончаром.

Сергей Гончар: Совмещение Знарка - это вполне нормально Бывший защитник сборной России Сергей Гончар считает допустимым совмещение Олегом Знарком постов главного тренера в СКА и в национальной команде.

Алексей Морозов: Малкин прибавлял по ходу плей-офф НХЛ Бывший нападающий «Питтсбурга» Алексей Морозов считает, что соотечественник-форвард «пингвинов» Евгений Малкин смог добиться прогресса по ходу плей-офф НХЛ и сделать значительный вклад в завоевание своей командой Кубка Стэнли.

Сергей Гончар: Оба Кубка Стэнли для меня одинаково важны Российский тренер защитников «Питтсбурга» Сергей Гончар, который во второй раз в карьере стал обладателем Кубка Стэнли, считает оба трофея ценными в равной степени.

А может, включить Сергея Гончара в штаб сборной России на Кубке мира? Сергей Гончар стал вторым россиянином после Вячеслава Фетисова, кто смог завоевать Кубок Стэнли и как игрок, и как тренер.