Сергей Гончар: Пока не знаю, буду ли работать на скамейке в «Питтсбурге»
Ассистент главного тренера «Питтсбург Пингвинз» Сергей Гончар рассказал о своей роли в клубе в следующем сезоне.
- На самом деле, думаю, мало что поменяется для меня, примерно те же обязанности будут в клубе в следующем сезоне. Так что особых чувств от назначения ассистентом, наверное, не испытываю. Мы пока не обсудили, буду ли я работать на скамейке в следующем сезоне или, как и прежде, с рацией на трибунах, так что пока не знаю, - сказал Гончар.
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