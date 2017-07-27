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Сергей Гончар: Пока не знаю, буду ли работать на скамейке в «Питтсбурге»

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Ассистент главного тренера «Питтсбург Пингвинз» Сергей Гончар рассказал о своей роли в клубе в следующем сезоне.

- На самом деле, думаю, мало что поменяется для меня, примерно те же обязанности будут в клубе в следующем сезоне. Так что особых чувств от назначения ассистентом, наверное, не испытываю. Мы пока не обсудили, буду ли я работать на скамейке в следующем сезоне или, как и прежде, с рацией на трибунах, так что пока не знаю, - сказал Гончар.

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