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Евгений Малкин: Надеюсь, что Зарипов будет играть в НХЛ

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли, нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал дисквалификацию Даниса Зарипова.

- Конечно, я следил за новостям, слышал о том, что произошло с Данисом Зариповым. Для всех это шок и для меня в том числе. Мне пока не удалось пообщаться с Данисом. Я не знаю, какое решение он примет в дальнейшем. Если он решит продолжить карьеру в НХЛ, конечно, его там будут рады видеть – он мастер с большой буквы и в этой лиге не затеряется. Безусловно, это неприятная ситуация для всех: и для него, и для КХЛ. Нам остается только поддержать его, пожелать удачи. Я надеюсь, что он не бросит играть в хоккей и поедет в НХЛ, поскольку для него это единственный шанс продолжить карьеру, - сказал Малкин.

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