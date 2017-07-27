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Евгений Малкин: Желаю Овечкину завоевать Кубок Стэнли

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли, нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин рассказал о своем отношении к тому, что Александр Овечкин никак не может завоевать главный трофей НХЛ.

- Я понимаю, что Александр очень хочет выиграть Кубок Стэнли, у него все впереди. У него великолепная команда, но им всегда чуть-чуть не хватает, какой-то мелочи. Это спорт, здесь побеждает сильнейший, нам, может быть, чуточку везло. Я попал в хорошую команду. Но, опять же, Саня остается великим игроком, который выигрывал чемпионаты мира, имеет множество индивидуальных трофеев. Я желаю ему завоевать Кубок Стэнли, - сказал Малкин.

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