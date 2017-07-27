Конор Макгрегор: Если Мэйвезер захочет реванша, то получит его в октагоне

Боец смешанных единоборств Конор Макгрегор рассказал, что согласится на матч-реванш с экс-чемпионом Флойдом Мэйвезером, но только по правилам ММА.

- Я жду 26 августа, потому что весь мир переживет шок. Мэйвезер испуган. Если ему захочется провести матч-реванш, когда он очнется после нокаута, то он получит его, но уже в октагоне, - передает слова Макгрегора ESPN.

Напомним, что 26 августа в Лас-Вегасе на арене T-Mobile, Макгрегор проведет бой с Флойдом Мэйвезером.