Максим Астафьев: «Зенит» обыграет «Бней Иегуду» с минимальным счетом
Источник: «Спорт день за днем»Комментарии
Бывший полузащитник «Зенита» Максим Астафьев, ныне выступающий за «Мордовию», дал прогноз на матч Лиги Европы «Бней-Иегуда» - «Зенит». Он считает, что российский клуб одержит минимальную победу.
— ЦСКА уверенно обыграл АЕК.
Добьется ли «Зенит» победы в Израиле?
— Думаю, да. С минимальным счетом.
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Ни жара, ни амбиции соперника не станут помехой?
— Нет, нет, «Зенит» выиграет! У петербуржцев длинная скамейка, повторюсь, все игроки хотят проявить себя. Футболистам, сидевшим на замене в чемпионате России, наверняка дадут шанс, который они постараются использовать,- цитирует Астафьева «Спорт день за днем».
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