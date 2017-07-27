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Максим Астафьев: «Зенит» обыграет «Бней Иегуду» с минимальным счетом

Источник:  «Спорт день за днем»Комментарии

Бывший полузащитник «Зенита» Максим Астафьев, ныне выступающий за «Мордовию», дал прогноз на матч Лиги Европы «Бней-Иегуда» - «Зенит». Он считает, что российский клуб одержит минимальную победу.

— ЦСКА уверенно обыграл АЕК. Добьется ли «Зенит» победы в Израиле?
— Думаю, да. С минимальным счетом.

— Ни жара, ни амбиции соперника не станут помехой?
— Нет, нет, «Зенит» выиграет! У петербуржцев длинная скамейка, повторюсь, все игроки хотят проявить себя. Футболистам, сидевшим на замене в чемпионате России, наверняка дадут шанс, который они постараются использовать,- цитирует Астафьева «Спорт день за днем».

Матч начнется в 20:30 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.


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