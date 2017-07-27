Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Хачанов7:6, 5:7, 3:2Бедене
Футбол  Краснодар- : -Люнгбю
Футбол  Португалия- : -Англия
Водное поло  Черногория9 : 8Россия
Футбол  Бней Иегуда- : -Зенит
Футбол  Шотландия- : -Испания
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Игроки Лиги Overwatch будут зарабатывать не менее 50 000 долларов в год

Комментарии

Организаторы Overwatch League анонсировали ряд условий к командам, которые станут участниками лиги.

- Команды заключают с игроком контракт на срок не менее одного года с возможностью продления еще на год;
- Минимальная заработная плата игрока должна составлять не менее 50 000 долларов в год;
- Команды обеспечивают своим участникам медицинскую страховку и производят отчисления в накопительный пенсионный фонд;
- Команды будут распределять не менее 50% от средств, полученных в результате участия в состязаниях (т.е. выигрышей на играх плей-офф и других мероприятиях лиги), между самими игроками;
- В состав команды должно входить не менее шести и не более двенадцати игроков;
- Возможность вступления игроков в команды не будет ограничена страной их происхождения/проживания;
- Команды будут обеспечивать игроков жильем и местом для тренировок в ходе сезона. Данные помещения должны соответствовать стандартам, принятым Overwatch League.

В первом сезоне команды Overwatch League потенциально могут заработать 3,5 миллиона долларов, из которых 1 миллион достанется чемпионам. Старт лиги состоится уже в этом году.


Источник

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Путин одобрил федеральную образовательную программу «Кибер Россия»Президент Российской Федерации Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АСИ одобрил федеральную образовательную программу «Кибер Россия».Финал Hearthstone Global Games пройдет на Gamescom 2017Blizzard сообщила даты и место проведения финала Hearthstone Global Games.Следующий Major по CS:GO пройдёт в начале 2018 годаСледующий мэйджор-турнир по Counter-Strike: Global Offensive состоится в начале 2018 года, сообщает портал HLTV.org.Алексей «j4» Липай: Virtus.pro могут побороться за чемпионство на The International 2017Капитан HellRaisers Алексей «j4» Липай в интервью сайту организации рассказал, как состоялся переход в HellRaisers, оценил шансы Virtus.pro на The International 2017, а также поделился планами на ближайшую неделю.Тренер Gambit Esports: Ситуация с выигранным мэйджором от Zeus — это вообще как сказкаТренер Gambit Esports Михаил «Kane» Благин в интервью Cybersport.ru поделился эмоциями после победы команды на PGL Major Kraków 2017, а также рассказал о ближайших планах коллектива.Na`Vi сыграет с FaZe и G2 в одной группе на ELEAGUE Premier 2017Организаторы ELEAGUE Premier 2017 анонсировали список приглашенных команд и распределение их по группам.Виталий «v1lat» Волочай поставил Virtus.pro на первое место среди команд TI 2017Комментатор студии RuHub Виталий «v1lat» Волочай составил свой личный рейтинг команд The International 2017.Иван «VANSKOR» Скороход: Большинство команд на TI 2017 будут держать Team Empire за тёмную лошадкуИгрок Team Spirit Иван «VANSKOR» Скороход поделился мнением об игре Team Empire перед The International 2017.Игроки Team Empire получили визы в СШАВсе игроки состава Team Empire по Dota 2 получили визы в США.Игроки, достигшие 2000-го уровня компендиума, получат фигурку РошанаValve подарик фигурку Рошана игрокам, которые смогут достичь 2000-го уровня в компендиуме.Immortals подписала Вито «kNg» ДжузеппеБразильская организация Immortals заключила контракт с Вито «kNg» Джузеппе.На Gamescom 2017 пройдет турнир по ГвинтуКомпания CD Projekt проведет второй официальный турнир по карточной игре ГВИНТ: Ведьмак на выставке Gamescom 2017.НТВ показал сюжет о победе Gambit Esports на PGL Major Kraków 2017Телеканал НТВ показал сюжет о победе команды Gambit Esports на турнире PGL Major Kraków 2017.Даниил «Zeus» Тесленко: Когда мы ехали на турнир, то не ожидали, что сыграем в полуфиналеКапитан Gambit Esports Даниил «Zeus» Тесленко в интервью «Фонтанка.Офис» рассказал о победе команды на PGL Major Kraków 2017.Дэрил «iceiceice» Кох: Я вообще не понимаю CS:GO как игруБывший игрок Team Faceless Дэрил «iceiceice» Кох рассказал о дальнейшей карьере, а также поделился мнением о CS:GO.Генменеджер Virtus.pro рассказал о новом контракте с составом по Dota 2Генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин в интервью dtf.ru рассказал о переговорах по новому контракту с составом по Dota 2.Gambit Esports заняла четвертое место в рейтинге HLTV.orgПортал HLTV.org обновил рейтинг команд по Counter-Strike: Global Offensive после турнира PGL Major Krakow 2017.Ярослав «NS» Кузнецов сделал прогнозы на The International 2017Ярослав «NS» Кузнецов опубликовал видео, в котором сделал прогнозы на The International 2017 в боевом пропуске.Депутат Госдумы от ЛДПР предложил создать факультет киберспортаЗаместитель председателя комитета ГД РФ по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил вице-премьеру Виталию Мутко и министру образования и науки Ольге Васильевой рассмотреть вопрос о создании в одном из отраслевых вузов РФ факультета киберспорта.Game Show покажет игры The International 2017Телеканал Game Show организует прямые трансляции игр турнира The International 2017 по Dota 2.
Футбол
Александр Тарханов: Если «Локо» купят Жонатаса - это будет хорошим усилением для них
Футбол
Зобнин провел первую тренировку на поле после травмы
Олимпиада
Мэр Лос-Анджелеса: Скорее всего, мы примем Олимпиаду 2028 года
Футбол
Агент Ригони: Эмилиано подпишет контракт с «Зенитом» 29 июля
все новости