Игроки Лиги Overwatch будут зарабатывать не менее 50 000 долларов в год

Организаторы Overwatch League анонсировали ряд условий к командам, которые станут участниками лиги.



- Команды заключают с игроком контракт на срок не менее одного года с возможностью продления еще на год;

- Минимальная заработная плата игрока должна составлять не менее 50 000 долларов в год;

- Команды обеспечивают своим участникам медицинскую страховку и производят отчисления в накопительный пенсионный фонд;

- Команды будут распределять не менее 50% от средств, полученных в результате участия в состязаниях (т.е. выигрышей на играх плей-офф и других мероприятиях лиги), между самими игроками;

- В состав команды должно входить не менее шести и не более двенадцати игроков;

- Возможность вступления игроков в команды не будет ограничена страной их происхождения/проживания;

- Команды будут обеспечивать игроков жильем и местом для тренировок в ходе сезона. Данные помещения должны соответствовать стандартам, принятым Overwatch League.



В первом сезоне команды Overwatch League потенциально могут заработать 3,5 миллиона долларов, из которых 1 миллион достанется чемпионам. Старт лиги состоится уже в этом году.





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