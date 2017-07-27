Менди может пропустить стартовый матч «Ман Сити» в АПЛ
Источник: ФК «Манчестер Сити»Комментарии
Новичок «Манчестер
Сити» Бенджамен Менди может не сыграть в матче первого тура чемпионата Англии
против «Брайтона». У футболиста проблемы со здоровьем.
Как сообщает Goal.com, у игрока поверждение бедра. «К сожалению, Менди немного травмирован и проустит две-три недели», - сказал главный тренер команды Хосеп Гвардиола.
Матч «Брайтон» - «Манчестер Сити» состоится 12 августа.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически