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Менди может пропустить стартовый матч «Ман Сити» в АПЛ

Источник:  ФК «Манчестер Сити»Комментарии

Новичок «Манчестер Сити» Бенджамен Менди может не сыграть в матче первого тура чемпионата Англии против «Брайтона». У футболиста проблемы со здоровьем.

Как сообщает Goal.com, у игрока поверждение бедра. «К сожалению, Менди немного травмирован и проустит две-три недели», - сказал главный тренер команды Хосеп Гвардиола.

Матч «Брайтон» - «Манчестер Сити» состоится 12 августа.

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