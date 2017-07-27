Турнир на призы Натальи Воробьевой соберет более 300 участниц Яна Завьялова 27 июля 2017, 15:49 «Советский спорт в Санкт-Петербурге» Источник:

Очередной всероссийский турнир по женской вольной борьбе на призы Олимпийской чемпионки Натальи Воробьевой стартует в Петербурге 5 августа.



В 2017 году турнир будет проводиться пятый раз. В соревнованиях примут участие спортсменки в двух возрастных категориях: девушки до 18 лет и до 21 года.



– Все еще ждем пополнение по количеству участниц, – сообщила Наталья Воробьева. – В предыдущем году их было чуть больше сотни, теперь же эта цифра превышает 300. Совместно с моим благотворительным фондом мы подготовили новые награды – стеклянные кубки и медали, которые будут вручены только победителям. Медали ничем не отличаются от тех, что разыгрывают на чемпионских турнирах в России. Считаю, что это очень почетно. Мы хотим создать для девушек некую мотивацию, желание быть только первыми и самыми лучшими.



Стремимся к тому, чтобы с годами турнир набирал статус международного, – добавила Воробьева. – Поскольку он проводится в центральной части России, можно сказать, что это очень удобно с локальной точки зрения. К тому же, я хочу, чтобы именно этот турнир формировал команды для международных соревнований. Детям из регионов необходимо дать шанс приехать в Петербург, показать себя и начать спортивную карьеру на более высоком уровне.



Напомним, торжественное открытие турнира состоится в спортивном комплексе «Легкоатлетический манеж» 5 августа в 17:00.



По итогам турнира будет сформирован состав сборной команды России по женской вольной борьбе на участие в первенстве мира до 18 лет. Соревнования пройдут в Греции с 5 по 10 сентября 2017 года.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически