Коннор Макдэвид: Я разочарован тем, что не смогу сыграть на Олимпиаде
Источник: Sportsnet.caКомментарии
Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид высказался по поводу отказа НХЛ отпускать игроков на Олимпиаду-2018.
- Я действительно этим расстроен. Всегда хочется представлять свою страну на высшем уровне, а Олимпиада, очевидно, является самой высокой ступенью из возможных. Знать, что ты в течение четырех лет не сможешь сыграть за сборную на Олимпиаде разочаровывает, - передает слова Макдэвида SportsNet.
Ранее стало известно, что руководство НХЛ отказалось от участия в Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане.
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