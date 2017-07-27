Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Хачанов7:6, 5:7, 3:2Бедене
Футбол  Краснодар- : -Люнгбю
Футбол  Португалия- : -Англия
Водное поло  Черногория9 : 8Россия
Футбол  Бней Иегуда- : -Зенит
Футбол  Шотландия- : -Испания
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Коннор Макдэвид: Я разочарован тем, что не смогу сыграть на Олимпиаде

Источник:  Sportsnet.caКомментарии

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид высказался по поводу отказа НХЛ отпускать игроков на Олимпиаду-2018.

- Я действительно этим расстроен. Всегда хочется представлять свою страну на высшем уровне, а Олимпиада, очевидно, является самой высокой ступенью из возможных. Знать, что ты в течение четырех лет не сможешь сыграть за сборную на Олимпиаде  разочаровывает, - передает слова Макдэвида SportsNet.

Ранее стало известно, что руководство НХЛ отказалось от участия в Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Евгений Малкин: Сборная России будет главным фаворитом на ОлимпиадеФорвард «Питтсбурга» Евгений Малкин считает, что сборная России будет главным фаворитом хоккейного турнира Олимпиады-2018 в Пхенчхане (Южная Корея).Антон Шипулин: Трасса в Пхенчхане тяжелая, рабочая, а погоду трудно предугадатьРоссийский биатлонист Антон Шипулин поделился мнением о трассе в южнокорейском Пхенчхане, на которой будут разыграны олимпийские медали в 2018 году.Шипулин может пропустить первые этапы Кубка мира перед ОлимпиадойРоссийский биатлонист Антон Шипулин заявил РИА Новости, что возможно пропустит один или два этапа Кубка мира перед зимними Олимпиадой 2018 года в Пхенчхане.Евгений Малкин: Зимой поговорю с Марио Лемье, чтобы отпустил меня на ОлимпиадуЕвгений Малкин: Зимой поговорю с Марио Лемье, чтобы отпустил меня на ОлимпиадуУже двукратный обладатель «Харламов Трофи» Евгений Малкин дал интервью обозревателю «Советского спорта».АХЛ – за Олимпиаду! Кому выгодно, чтоб Американская лига не пошла по пути НХЛАХЛ – за Олимпиаду! Кому выгодно, чтоб Американская лига не пошла по пути НХЛОбозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко – о том, кому нужно, чтоб игроки АХЛ приняли участие в Зимних играх.Дмитрий Курбатов: Канада высказала пожелание сыграть контрольный матч перед ОлимпиадойИсполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов рассказал о планах подготовки сборной России к Олимпийским играм в Пхенчхане.«Допустить, но под нейтральным флагом». Как о спорте пишут мировые СМИ«Допустить, но под нейтральным флагом». Как о спорте пишут мировые СМИХотя до очередной Олимпиады еще более полугода, в зарубежных СМИ появляется огромное количество текстов, так или иначе посвященных ОИ.Альберт Демченко: Футболистам нужно платить зарплату сотрудников Центра спортивной подготовкиГлавный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко рассказал о подготовке команды к Олимпийским играм, а также сравнил своих подопечных с игроками национальной футбольной сборной.Александр Легков: Буду готовиться к Олимпиаде-2018, надежда умирает последней (видео)Российский лыжник Александр Легков планирует выступить на Олимпиаде в Пхенчхане, несмотря на свое отстранение от международных стартов.«Форма должна быть удобной, а не яркой!»«Форма должна быть удобной, а не яркой!»Как в ОКР в один день и награждали, и представляли новую форму для сборнойИлья Авербух: На Олимпиаде-2018 бороться за медали в мужском одиночном катании мы вряд ли сможемТренер и хореограф Илья Авербух сомневается в том, что российские «одиночники» смогут показать высокие результаты на Олимпийских играх в Пхенчхане.«С «Нью-Джерси» не общался». Правда Ковальчука о том, почему он не уехал в НХЛ«С «Нью-Джерси» не общался». Правда Ковальчука о том, почему он не уехал в НХЛНападающий СКА объяснил, почему подписал контракт только на год, и понадеялся, что Шипачев и Дадонов будут приезжать в сборную.Илья Ковальчук: У меня нет надежд, что игроки НХЛ приедут на ОлимпиадуФорвард СКА Илья Ковальчук рассказал о подготовке к сезону-2017/18 и поделился мнением об отъезде Дадонова и Шипачева в НХЛ.Ковальчук принял идеальное решение. Вот почему оно выгодно вообще всемКовальчук принял идеальное решение. Вот почему оно выгодно вообще всемИлья Ковальчук хотел в НХЛ прямо сейчас, но ситуация сложилась как надо и без этого.Коннор Макдэвид: Я хотел доказать свою преданность «Ойлерз»Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид прокомментировал подписание нового контракта с «Ойлерз».Генменеджер «Эдмонтона»: По мнению Макдэвида и его команды это была честная суммаГенеральный менеджер «Эдмонтона» Питер Чиарелли прокомментировал подписание восьмилетнего контракта на $100 млн с нападающим команды Коннором Макдэвидом.Рене Фазель: В НХЛ идет борьба не за или против Олимпиады, а между лигой и профсоюзомПрезидент ИИХФ Рене Фазель поделился мнением о текущей ситуации в НХЛ накануне Олимпиады в Пхенчхане.Россия проиграла Канаде в Мировой лиге, Сычев вернулся в «Локо», а «Арсенал» подписал Ляказетта. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра четверга.Макдэвид подписал восьмилетний контракт с «Эдмонтоном» на 100 миллионов долларовКанадский форвард «Эдмонтона» подписал новый контракт с «Ойлерз», сообщает пресс-служба команды.Вячеслав Быков: Решение НХЛ не отпускать хоккеистов на Олимпиаду – это неуважение к собственным игрокамБывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал отказ НХЛ отпускать хоккеистов лиги на Олимпиаду 2018 года.
Футбол
Александр Тарханов: Если «Локо» купят Жонатаса - это будет хорошим усилением для них
Футбол
Зобнин провел первую тренировку на поле после травмы
Олимпиада
Мэр Лос-Анджелеса: Скорее всего, мы примем Олимпиаду 2028 года
Футбол
Агент Ригони: Эмилиано подпишет контракт с «Зенитом» 29 июля
все новости
Коннор Макдэвид
Коннор Макдэвидвсе новости
ОИ-2018
ОИ-2018