Коннор Макдэвид: Я разочарован тем, что не смогу сыграть на Олимпиаде

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид высказался по поводу отказа НХЛ отпускать игроков на Олимпиаду-2018.

- Я действительно этим расстроен. Всегда хочется представлять свою страну на высшем уровне, а Олимпиада, очевидно, является самой высокой ступенью из возможных. Знать, что ты в течение четырех лет не сможешь сыграть за сборную на Олимпиаде разочаровывает, - передает слова Макдэвида SportsNet.

Ранее стало известно, что руководство НХЛ отказалось от участия в Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане.