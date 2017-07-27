Гендиректор «Арсенала» (Тула): Будем просить лигу изменить пункт о штрафе за неправильный выход из автобуса
Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов поделился
своим мнением о штрафе команды за неправильный выход из автобуса.
Мы обязательно обратимся с письмом в лигу, чтобы поменять
этот пункт в регламенте. Я уверен, нас все поддержат на 100%. Я прекрасно знаю
мнение всех игроков. Ну и мы запросим у КДК основания для этого штрафа.
Также хочу сказать, что я дал указание пресс-службе клуба, чтобы они создали подборку выхода из автобуса всех команд. Это сейчас не сложно. Надеюсь, у нас не будет штрафов постфактум», - заявил Балашов в эфире «Спорт FM».
«У «Арсенала» есть нарушение технического регламента: надо выходить из передней двери автобуса с интервалом 3-4 секунды, а игроки выходили из всех дверей – штраф 10 тысяч рублей», – ранее заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Напомним, что во втором туре РФПЛ «Арсенал» обыграл «СКА-Хабаровск»
(1:0).