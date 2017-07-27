Гендиректор «Арсенала» (Тула): Будем просить лигу изменить пункт о штрафе за неправильный выход из автобуса

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов​ поделился своим мнением о штрафе команды за неправильный выход из автобуса.

«Мы отыграли матч против «Локомотива» и там наши футболисты также выходили из двух дверей. «Мерседесы» делают двухдверные автобусы, чтобы людям было удобно выходить. Это ни для кого не секрет. Но тогда к нам никаких претензий не было. Поэтому у меня возник вопрос: почему эти проблемы случились после матча со «СКА-Хабаровск»?

Мы обязательно обратимся с письмом в лигу, чтобы поменять этот пункт в регламенте. Я уверен, нас все поддержат на 100%. Я прекрасно знаю мнение всех игроков. Ну и мы запросим у КДК основания для этого штрафа.



Также хочу сказать, что я дал указание пресс-службе клуба, чтобы они создали подборку выхода из автобуса всех команд. Это сейчас не сложно. Надеюсь, у нас не будет штрафов постфактум», - заявил Балашов в эфире «Спорт FM».

«У «Арсенала» есть нарушение технического регламента: надо выходить из передней двери автобуса с интервалом 3-4 секунды, а игроки выходили из всех дверей – штраф 10 тысяч рублей», – ранее заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Напомним, что во втором туре РФПЛ «Арсенал» обыграл «СКА-Хабаровск» (1:0).