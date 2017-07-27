Грозав подписал контракт с «Карабюкспором»
Источник: ФК «Карабюкспор»Комментарии
Бывший полузащитник «Ахмата»
Георге Грозав продолжит карьеру в турецком «Карабюкспоре». Контракт 26-летнего
румына с клубом рассчитан на три года.
Грозав дебютировал в «Ахмате», который раньше назывался «Тереком», в сезоне 2013/2014. Следующий сезон полузащитник провел в «Динамо» из Бухареста, после чего вернулся в Грозный.
В общей сложности за три сезона Грозав сыграл в 46 матчах премьер-лиги и забил семь голов.
В мае стало известно о том, что Грозав покидает «Ахмат» в связи с истечением срока контракта.
Отметим, что ранее румын выступал за «Стандард» (Льеж), «Университатя» (Клуж) и «Петролул».
В минувшем сезоне «Карабюкспор» занял 11-е место в чемпионате Турции.
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