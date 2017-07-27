Грозав подписал контракт с «Карабюкспором»

Бывший полузащитник «Ахмата» Георге Грозав продолжит карьеру в турецком «Карабюкспоре». Контракт 26-летнего румына с клубом рассчитан на три года.

Грозав дебютировал в «Ахмате», который раньше назывался «Тереком», в сезоне 2013/2014. Следующий сезон полузащитник провел в «Динамо» из Бухареста, после чего вернулся в Грозный.

В общей сложности за три сезона Грозав сыграл в 46 матчах премьер-лиги и забил семь голов.

В мае стало известно о том, что Грозав покидает «Ахмат» в связи с истечением срока контракта.

Отметим, что ранее румын выступал за «Стандард» (Льеж), «Университатя» (Клуж) и «Петролул».

В минувшем сезоне «Карабюкспор» занял 11-е место в чемпионате Турции.