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Салимгерей Расулов: Хочу вернуть пояс ACB, мне все равно с кем драться

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Экс-чемпиону АСВ в тяжёлом весе Салимгерею Расулову предстоит поединок против Евгения Ерохина на АСВ 67. Салимгерей рассказал о том, как проходит подготовка к бою и своем оппоненте.

- Сейчас нахожусь на сборах в Крыму, город Алушта. Со сборной России по ММА. Сборы шикарные, тут отличный состав. Много чемпионов: бойцы клубов «Ахмат», Bellator. Даже Денис Гольцов тут был. Чуть-чуть поспарринговались с ним по-дружески. Здесь отличная атмосфера. Все тренеры относятся к тебе индивидуально, как к своему ученику. В такой обстановке есть желание полностью выкладываться. У меня нет своего тренера, я тренируюсь то тут, то там. А здесь уже почти месяц тренируюсь таким образом. Обстановка приятная. Так готовится намного легче.

Соперник у меня неплохой. Он дрался с хорошими, известными бойцами. Он разносторонне развит. В принципе, мне неважно, с кем драться. Я просто говорю менеджеру, чтобы давал мне любого. Главное, чтобы я правильно подготовился и подошел к этому бою в лучшей форме. Сейчас чувствую себя отлично. Давно так не тренировался, не пахал. Хочу вернуться в строй, почувствовать конкуренцию. Хочу вернуть свой пояс.

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Сергей Ващенко
Сергей ВащенкоЗадай вопрос
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