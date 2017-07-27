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Наталья Ищенко: Есть опасения, что после переименования синхронность уйдет на второй план

Источник:  ТАССКомментарии

Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко поделилась мнением о переименовании вида спорта.

- Разговоры о переименовании синхронного плавания в артистическое велись давно. К чему это приведет, пока трудно сказать. Но весьма вероятно, что отразится на правилах. Конечно, есть опасения, что синхронность уйдет на второй план, а сейчас это - 20-30% от оценок.

Россия всегда отличалась идеальной синхронностью, на это всегда обращали большое внимание, - продолжила Ищенко. - Какой теперь будет приоритет в нашем виде спорта, сложно предугадать. Но я уверена, что наши замечательные тренеры подстроятся под возможные новые правила и будут работать над теми вещами, на которые сделают акцент, - передает слова Ищенко ТАСС.

Ранее стало известно, что решением конгресса Международной федерации плавания (FINA) синхронное плавание переименовано в артистическое.

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