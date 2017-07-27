Станислав Поздняков: К ОИ-2020 в Токио женская сборная по сабле будет формироваться вокруг Егорян
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Четырехкратный
олимпийский чемпион Станислав Поздняков высказался о том, как изменится женская
команда саблисток к Олимпийским играм в Токио.
«Женская команда по сабле переживает смену поколений, то же происходит и в мужской команде. Думаю, к Олимпийским играм в Токио из тех, кто участвовал в Играх в Рио-де-Жанейро, останутся один-два человека.
На мой взгляд, очевидно, что вокруг Егорян будут формировать команду из молодых спортсменок. Хотя сама Егорян довольно молода. Сабельная команда поменяется очень серьезно», – приводит «Р-Спорт» слова Позднякова.
Напомним, на чемпионате мира в Лейпциге на счету российских саблистов одна медаль – бронза Камиля Ибрагимова.
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