Станислав Поздняков: К ОИ-2020 в Токио женская сборная по сабле будет формироваться вокруг Егорян

Четырехкратный олимпийский чемпион Станислав Поздняков высказался о том, как изменится женская команда саблисток к Олимпийским играм в Токио.

«Женская команда по сабле переживает смену поколений, то же происходит и в мужской команде. Думаю, к Олимпийским играм в Токио из тех, кто участвовал в Играх в Рио-де-Жанейро, останутся один-два человека.

На мой взгляд, очевидно, что вокруг Егорян будут формировать команду из молодых спортсменок. Хотя сама Егорян довольно молода. Сабельная команда поменяется очень серьезно», – приводит «Р-Спорт» слова Позднякова.

Напомним, на чемпионате мира в Лейпциге на счету российских саблистов одна медаль – бронза Камиля Ибрагимова.