Путин одобрил федеральную образовательную программу «Кибер Россия»
Президент Российской Федерации Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АСИ одобрил федеральную образовательную программу «Кибер Россия».
Программа направлена на подготовку специалистов и создание стартапов в области разработки компьютерных игр с использованием технологий виртуальной, дополненной реальности (VR/AR) и технологий блокчейна.
Участников образовательной программы будут обучать игровому дизайну, созданию пользовательских сценариев и образцам эксплуатации устройств виртуальной, дополненной и смешанной реальности, разработке и оптимизации VR/AR приложений для PC и мобильных платформ.
«Мы создаем технологическую среду, в которой бок о бок будут работать серийные предприниматели и представители науки. И государство, и бизнес станут заказчиками продуктов, основанных на технологиях послезавтрашнего дня. К примеру, врачи смогут использовать программу и очки дополненной реальности для подготовки к операциям, изучив в трехмерном режиме нервную или кровеносную систему конкретного пациента. За процессом смогут параллельно наблюдать и обсуждать его еще 100 врачей. Нам будет гораздо проще взаимодействовать с трехмерной анимированной моделью двигателя или сердца, чем читать об этом в книге. Этот контент, программы, приложения предстоит создать», – сказал лидер проекта «Кибер Россия» Роман Поволоцкий.
В сентябре 2017 года в Дальневосточном федеральном университете откроется первая в России магистерская программа по дополненной и виртуальной реальности. К 2019 году в высших образовательных учреждениях РФ в рамках проекта должно открыться не менее 15 магистерских программ.
Источник