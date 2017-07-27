Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Хачанов7:6, 5:7, 3:2Бедене
Футбол  Краснодар- : -Люнгбю
Футбол  Португалия- : -Англия
Водное поло  Черногория9 : 8Россия
Футбол  Бней Иегуда- : -Зенит
Футбол  Шотландия- : -Испания
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Путин одобрил федеральную образовательную программу «Кибер Россия»

Комментарии

Президент Российской Федерации Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АСИ одобрил федеральную образовательную программу «Кибер Россия».

Программа направлена на подготовку специалистов и создание стартапов в области разработки компьютерных игр с использованием технологий виртуальной, дополненной реальности (VR/AR) и технологий блокчейна. 

Участников образовательной программы будут обучать игровому дизайну, созданию пользовательских сценариев и образцам эксплуатации устройств виртуальной, дополненной и смешанной реальности, разработке и оптимизации VR/AR приложений для PC и мобильных платформ.

«Мы создаем технологическую среду, в которой бок о бок будут работать серийные предприниматели и представители науки. И государство, и бизнес станут заказчиками продуктов, основанных на технологиях послезавтрашнего дня. К примеру, врачи смогут использовать программу и очки дополненной реальности для подготовки к операциям, изучив в трехмерном режиме нервную или кровеносную систему конкретного пациента. За процессом смогут параллельно наблюдать и обсуждать его еще 100 врачей. Нам будет гораздо проще взаимодействовать с трехмерной анимированной моделью двигателя или сердца, чем читать об этом в книге. Этот контент, программы, приложения предстоит создать», – сказал лидер проекта «Кибер Россия» Роман Поволоцкий.

В сентябре 2017 года в Дальневосточном федеральном университете откроется первая в России магистерская программа по дополненной и виртуальной реальности. К 2019 году в высших образовательных учреждениях РФ в рамках проекта должно открыться не менее 15 магистерских программ.

Источник

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Игроки Лиги Overwatch будут зарабатывать не менее 50 000 долларов в годОрганизаторы Overwatch League анонсировали ряд условий к командам, которые станут участниками лиги.Финал Hearthstone Global Games пройдет на Gamescom 2017Blizzard сообщила даты и место проведения финала Hearthstone Global Games.Следующий Major по CS:GO пройдёт в начале 2018 годаСледующий мэйджор-турнир по Counter-Strike: Global Offensive состоится в начале 2018 года, сообщает портал HLTV.org.Алексей «j4» Липай: Virtus.pro могут побороться за чемпионство на The International 2017Капитан HellRaisers Алексей «j4» Липай в интервью сайту организации рассказал, как состоялся переход в HellRaisers, оценил шансы Virtus.pro на The International 2017, а также поделился планами на ближайшую неделю.Тренер Gambit Esports: Ситуация с выигранным мэйджором от Zeus — это вообще как сказкаТренер Gambit Esports Михаил «Kane» Благин в интервью Cybersport.ru поделился эмоциями после победы команды на PGL Major Kraków 2017, а также рассказал о ближайших планах коллектива.Na`Vi сыграет с FaZe и G2 в одной группе на ELEAGUE Premier 2017Организаторы ELEAGUE Premier 2017 анонсировали список приглашенных команд и распределение их по группам.Виталий «v1lat» Волочай поставил Virtus.pro на первое место среди команд TI 2017Комментатор студии RuHub Виталий «v1lat» Волочай составил свой личный рейтинг команд The International 2017.Иван «VANSKOR» Скороход: Большинство команд на TI 2017 будут держать Team Empire за тёмную лошадкуИгрок Team Spirit Иван «VANSKOR» Скороход поделился мнением об игре Team Empire перед The International 2017.Игроки Team Empire получили визы в СШАВсе игроки состава Team Empire по Dota 2 получили визы в США.Игроки, достигшие 2000-го уровня компендиума, получат фигурку РошанаValve подарик фигурку Рошана игрокам, которые смогут достичь 2000-го уровня в компендиуме.Immortals подписала Вито «kNg» ДжузеппеБразильская организация Immortals заключила контракт с Вито «kNg» Джузеппе.На Gamescom 2017 пройдет турнир по ГвинтуКомпания CD Projekt проведет второй официальный турнир по карточной игре ГВИНТ: Ведьмак на выставке Gamescom 2017.НТВ показал сюжет о победе Gambit Esports на PGL Major Kraków 2017Телеканал НТВ показал сюжет о победе команды Gambit Esports на турнире PGL Major Kraków 2017.Даниил «Zeus» Тесленко: Когда мы ехали на турнир, то не ожидали, что сыграем в полуфиналеКапитан Gambit Esports Даниил «Zeus» Тесленко в интервью «Фонтанка.Офис» рассказал о победе команды на PGL Major Kraków 2017.Дэрил «iceiceice» Кох: Я вообще не понимаю CS:GO как игруБывший игрок Team Faceless Дэрил «iceiceice» Кох рассказал о дальнейшей карьере, а также поделился мнением о CS:GO.Генменеджер Virtus.pro рассказал о новом контракте с составом по Dota 2Генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин в интервью dtf.ru рассказал о переговорах по новому контракту с составом по Dota 2.Gambit Esports заняла четвертое место в рейтинге HLTV.orgПортал HLTV.org обновил рейтинг команд по Counter-Strike: Global Offensive после турнира PGL Major Krakow 2017.Ярослав «NS» Кузнецов сделал прогнозы на The International 2017Ярослав «NS» Кузнецов опубликовал видео, в котором сделал прогнозы на The International 2017 в боевом пропуске.Депутат Госдумы от ЛДПР предложил создать факультет киберспортаЗаместитель председателя комитета ГД РФ по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил вице-премьеру Виталию Мутко и министру образования и науки Ольге Васильевой рассмотреть вопрос о создании в одном из отраслевых вузов РФ факультета киберспорта.Game Show покажет игры The International 2017Телеканал Game Show организует прямые трансляции игр турнира The International 2017 по Dota 2.
Футбол
Александр Тарханов: Если «Локо» купят Жонатаса - это будет хорошим усилением для них
Футбол
Зобнин провел первую тренировку на поле после травмы
Олимпиада
Мэр Лос-Анджелеса: Скорее всего, мы примем Олимпиаду 2028 года
Футбол
Агент Ригони: Эмилиано подпишет контракт с «Зенитом» 29 июля
все новости