Путин одобрил федеральную образовательную программу «Кибер Россия»

Даниил «Zeus» Тесленко: Когда мы ехали на турнир, то не ожидали, что сыграем в полуфинале

Капитан Gambit Esports Даниил «Zeus» Тесленко в интервью «Фонтанка.Офис» рассказал о победе команды на PGL Major Kraków 2017.