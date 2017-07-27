Тодд Маклеллан: В регулярном сезоне Макдэвид всем доказал, что мы не ошиблись

Тренер «Эдмонтона» Тодд Маклеллан поделился мнением о заключении долгосрочного контракта с нападающим «Ойлерз» Конором Макдэвидом.

- Я думаю, что никто не знает, на что способен Коннор или любой другой хоккеист. Все они продолжают развиваться. Коннор очень мотивирован, он хочет стать лучше физически, психологически. Он изучает хоккей, задает потрясающие вопросы. Он лидер команды. Мы понимали это и поэтому сделали его капитаном. В регулярном сезоне он всем доказал, что мы не ошиблись. Его уважают партнеры, и мы рады, что он будет с нами еще много лет, - передает слова Маклеллана официальный сайт НХЛ.

Добавим, что по новому соглашению, которое рассчитано на восемь лет, 20-летний нападающий будет получать порядка 12,5 миллиона долларов в год. Общая сумма контракта составила порядка 100 миллионов долларов. Таким образом, Макдэвид с сезона 2018-19 станет самым высокооплачиваемым игроком НХЛ.

В прошлом сезоне 20-летний Макдэвид стал лучшим бомбардиром НХЛ, набрав 100 (30+70) очков, был признан самым ценным игроком лиги.